Domenico Giampà | Vedendo Lang ho pensato al mio infortunio Mi svegliavo di notte senza respiro
Domenico Giampà ha raccontato a Fanpage.it il suo grave infortunio subito contro i cartelloni pubblicitari, ricordando un episodio simile a quello di Noa Lang durante Liverpool-Galatasaray. Ha spiegato di essersi svegliato più volte durante la notte, incapace di respirare. La testimonianza si concentra sui momenti immediatamente successivi all’accaduto e sui sintomi che ha vissuto.
Domenico Giampà in un'intervista a Fanpage.it ha ricordato il suo terribile infortunio contro i cartelloni pubblicitari, come accaduto a Noa Lang in Liverpool-Galatasaray: "Mi svegliavo di notte una, due, tre volte perché mi mancava il respiro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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