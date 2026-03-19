Domenico Giampà | Vedendo Lang ho pensato al mio infortunio Mi svegliavo di notte senza respiro

Domenico Giampà ha raccontato a Fanpage.it il suo grave infortunio subito contro i cartelloni pubblicitari, ricordando un episodio simile a quello di Noa Lang durante Liverpool-Galatasaray. Ha spiegato di essersi svegliato più volte durante la notte, incapace di respirare. La testimonianza si concentra sui momenti immediatamente successivi all’accaduto e sui sintomi che ha vissuto.