Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv | dove vedere quinta puntata

È stata annunciata la messa in onda della quinta puntata del programma con Roberta Valente, notaio a Sorrento. La puntata sarà disponibile sia in streaming online sia in diretta televisiva. Le modalità di visione e i canali di trasmissione sono stati comunicati, permettendo agli spettatori di seguire l’evento dal luogo e al momento preferiti. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla durata o sugli orari di trasmissione.

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Questa sera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere quinta puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roberta Valente - Notaio in Sorrento, intervista esclusiva a Erasmo Genzini Notizie correlate Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere prima puntataQuesta sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in... Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntataQuesta sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in... Argomenti più discussi: Roberta Valente - Notaio in Sorrento: il percorso dissestato della serie, verso un epilogo che ribalterà tutto; Roberta Valente fa la notaia tra le Miss: la quarta puntata della serie; Roberta Valente - Notaio in Sorrento - S1E6 - Terapia d'urto; Roberta Valente - Notaia in Sorrento, finale tra le polemiche: come finisce e cosa sappiamo sulla seconda stagione.