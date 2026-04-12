Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv | dove vedere prima puntata

È stata annunciata la trasmissione della prima puntata dello spettacolo con Roberta Valente, notaio a Sorrento, disponibile in streaming e in diretta televisiva. La produzione sarà visibile su piattaforme online e sui canali televisivi dedicati. La puntata introduce il personaggio e il contesto della trasmissione, con dettagli sulla distribuzione e sui modi per seguire l’evento in tempo reale.

Questa sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere prima puntata Roberta Valente – Notaio in Sorrento: cast, quante puntate sono e dove vedere la fictionDismessi i panni di Enrica ne Il Commissario Ricciardi, Maria Vera Ratti è la protagonista di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, una fiction che... Roberta Valente – Notaio in Sorrento: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tvRoberta Valente – Notaio in Sorrento: trama, cast, quante puntate e streaming Da domenica 12 aprile 2026 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Roberta...