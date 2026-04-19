Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv | dove vedere seconda puntata

Sta per essere trasmessa la seconda puntata del programma con Roberta Valente, notaio in Sorrento. La puntata sarà disponibile sia in streaming online sia in diretta televisiva, offrendo agli spettatori diverse opzioni per seguire l’evento. La trasmissione si concentra sulle attività e le competenze del professionista, con un focus sulla sua presenza nel territorio e sulle tematiche legate alla professione notarile.

Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Dove vedere Roberta Valente – Notaio in Sorrento in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La serie tv, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntata Notizie correlate Roberta Valente – Notaio in Sorrento streaming e diretta tv: dove vedere prima puntataQuesta sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in... Leggi anche: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, anticipazioni seconda puntata di domenica 19 aprile 2026 Altri aggiornamenti Temi più discussi: Roberta Valente, notaio in Sorrento: Ratti e Lapice tra limoni e sentimenti; Dove è stata girata la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento?; Arriva la serie Roberta Valente - Notaio in Sorrento; Roberta Valente, notaio in Sorrento: quando inizia e dove è stata girata la nuova fiction Rai. Roberta Valente, stasera in tv la seconda puntata sulla notaia di Sorrento: il segreto di famiglia fa tremare il matrimonioUn segreto di famiglia rischia di mandare all'aria il matrimonio di Roberta Valente, notaia in Sorrento: le anticipazioni della seconda puntata stasera in tv ... amica.it Su Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento con Cuba Libre e Caino e Abele: la tramaTorna Roberta Valente-Notaio in Sorrento, una coproduzione Rai Fiction-Rodeo Drive in quattro serate, in onda anche domenica 19 aprile in prima visione su Rai 1. corrierenazionale.it Roberta Valente: trama e colpi di scena della seconda puntata su Rai 1 Questa sera su Rai 1 torna Roberta Valente, la notaia più famosa di Sorrento, con la seconda puntata della serie. Maria Vera Ratti e Alessio Lapice tornano nei panni di Roberta e Stefa facebook Intervista con Grazia Schiavo, su Rai 1 con “Roberta Valente-Notaio in Sorrento”: "Rosalba è un personaggio in cui tante donne si possono rispecchiare" x.com