Questa sera va in onda l'ultima puntata di Roberta Valente - Notaio in Sorrento: i protagonisti avranno un lieto fine? Grande attesa questa sera perRoberta Valente – Notaio in Sorrento, la serie che ha per protagonistiAlessio Lapice e Maria Vera Rattista per giungere a conclusione, chiudendo il bilancio in positivo.L’ultima puntata, ad esempio, ha realizzato3.423.000 spettatori pari al 19.7% di share. Inoltre la serie ha inaugurato la nuova regola di Rai e Mediaset secondo cui viene trasmesso un solo episodio di una serie, anziché due, cosicché il prime time finisce prima. La serie sta appassionando i telespettatori e molti non vedono l’ora di sapere come andrà a finire, non è da escludere, inoltre, che poi possa esserci una seconda serie.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento, stasera l’ultima puntata: anticipazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROBERTA VALENTE NOTAIO IN SORRENTO STASERA LA QUARTA PUNTATA #robertavalente #ice

Notizie correlate

Roberta Valente - Notaio in Sorrento, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioniForte di settimane di ascolti solidi e di un crescente affetto del pubblico, "Roberta Valente - Notaio in Sorrento" giunge oggi, domenica 10 maggio,...

Roberta Valente – Notaio in Sorrento: ecco le anticipazioni di staseraIn onda questa sera un solo episodio di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, da stasera, infatti, parte l'esperimento Rai per la prima serata Questa...

Argomenti più discussi: Roberta Valente fa la notaia tra le Miss: la quarta puntata della serie; Roberta Valente - Notaio in Sorrento - S1E6 - Terapia d'urto; Roberta Valente - Notaio in Sorrento: il percorso dissestato della serie, verso un epilogo che ribalterà tutto; Roberta Valente - Notaia in Sorrento, finale tra le polemiche: come finisce e cosa sappiamo sulla seconda stagione.