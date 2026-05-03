Questa sera va in onda un episodio della serie televisiva che segue le attività di un notaio nella zona di Sorrento. L'appuntamento fa parte di un nuovo esperimento della Rai dedicato alle prime serate. La trasmissione offre uno sguardo sulle procedure notarili e sulla vita professionale di chi svolge questa attività in un contesto locale. La puntata rappresenta il primo appuntamento di questa iniziativa televisiva.

In onda questa sera un solo episodio di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, da stasera, infatti, parte l'esperimento Rai per la prima serata Questa sera tornaRoberta Valente – Notaio in Sorrento, la fiction sta appassionando il pubblico di Rai1 che stasera la vedrà in sembianze diverse. Infattiproprio da questa sera parte l’esperimento che prevede un importante cambiamento. Andrà in onda un solo episodio della fiction per non far finire la prima serata troppo tardi. Ci sono molte titubanze in merito, ma la direttrice Rai fiction Ammirati sembra convinta che questa sia la scelta giusta. Tocca aRoberta Valente – Notaio in Sorrentoaprire le acque e fare il test.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento: ecco le anticipazioni di stasera

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