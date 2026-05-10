Roberta Valente - Notaio in Sorrento stasera in tv l' ultima puntata | le anticipazioni

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera va in onda l’ultima puntata della trasmissione televisiva dedicata a Roberta Valente, notaio di Sorrento. La serie, andata in onda per diverse settimane, ha registrato ascolti costanti e ha riscosso un crescente interesse da parte del pubblico. La conclusione dell’appuntamento televisivo segna la fine di questa stagione, dopo un periodo di trasmissione che ha coinvolto e appassionato gli spettatori.

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Forte di settimane di ascolti solidi e di un crescente affetto del pubblico, "Roberta Valente - Notaio in Sorrento" giunge oggi, domenica 10 maggio, al suo appuntamento conclusivo. La fiction di Rai 1, ambientata tra scorci mozzafiato della Costiera, chiude la prima stagione con una puntata che.🔗 Leggi su Today.it

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ROBERTA VALENTE - NOTAIO IN SORRENTO (2026) | Promo tv della serie Rai con Maria Vera Ratti

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