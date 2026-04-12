La prima puntata della nuova serie televisiva si concentra sulla figura di una notaio che lavora a Sorrento. La trama si sviluppa attraverso le vicende personali e professionali del personaggio principale, interpretato da un'attrice conosciuta nel settore. La puntata introduce anche altri personaggi che interagiscono con la protagonista, creando un quadro di relazioni e situazioni legate al mondo notarile e alle dinamiche locali.

Questa sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Nel primo episodio, Roberta, brillante e ambiziosa, è arrivata tra i primi al concorso notarile e ha scelto di tornare nella sua Sorrento, dove l’attendono le zie che l’hanno cresciuta e il fidanzato storico, Stefano. Nello studio del notaio Carrano, che la accoglie come associata, Roberta muove i primi passi tra nuovi colleghi e un’assistente inflessibile.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Leggi anche: Roberta Valente-Notaio in Sorrento con Maria Vera Ratti: trama, cast e puntate della fiction di Rai1

Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction di Rai 1: data di inizio, cast e trama“Roberta Valente – Notaio in Sorrento” è la nuova fiction di Rai Uno che vede come protagonista una giovane e brillante professionista, interpretata...