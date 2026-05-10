Una fiction trasmessa su Rai 1 con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha ricevuto una recensione negativa da parte di un notaio di Sorrento. La critica sottolinea come la serie, nonostante un’idea di partenza promettente, si riveli priva di fascino e slancio, con una scrittura prevedibile, personaggi poco sviluppati e l’uso eccessivo di cliché narrativi. La narrazione sembra mancare di vivacità e originalità.

La fiction di Rai 1 con Maria Vera Ratti e Alessio Lapice spreca un'idea buona tra scrittura prevedibile, personaggi deboli e troppi cliché narrativi Ci sono fiction che riescono a conquistare grazie ai personaggi, altre che puntano tutto sul ritmo o sulla forza dell'ambientazione. Roberta Valente - Notaio in Sorrento, com'è chiaro fin dal titolo, prova a tenere insieme questi elementi, ma senza trovare una vera identità. Il risultato è un prodotto televisivo ordinato nella confezione, ma debole nella scrittura e incapace di lasciare il segno. Di cosa parla Roberta Valente - Notaio in Sorrento La fiction ruota naturalmente intorno a Roberta Valente, la giovane notaia brillante e rigorosa interpretata da Maria Vera Ratti.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento, recensione: una fiction senza fascino né slancio

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