Roberta Valente – Notaio in Sorrento | la nuova fiction della domenica Rai 1

La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore si è conclusa di recente, lasciando alcuni spettatori delusi, che avrebbero voluto vedere ancora in azione il personaggio di Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice. La fiction, trasmessa su Rai 1 la domenica sera, ha coinvolto un pubblico variegato e ha portato in scena varie vicende giudiziarie ambientate in una cittadina del sud Italia.

La quinta stagione di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore si è conclusa lasciando un pizzico di delusione in una parte del pubblico, che avrebbe voluto rivedere almeno un’ultima volta il personaggio di Calogiuri, interpretato da Alessio Lapice. Per i fan, però, l’attesa non sarà lunga. L’attore torna infatti già dal 12 aprile nella prima serata domenicale di Rai 1 come coprotagonista della nuova serie “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, accanto a Maria Vera Ratti. Una nuova protagonista per la fiction Rai. Maria Vera Ratti arriva per la prima volta in un ruolo da protagonista dopo aver già preso parte a importanti produzioni televisive come I Bastardi di Pizzofalcone e Il Commissario Ricciardi.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Roberta Valente – Notaio in Sorrento: la nuova fiction della domenica Rai 1 Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction di Rai 1: data di inizio, cast e trama“Roberta Valente – Notaio in Sorrento” è la nuova fiction di Rai Uno che vede come protagonista una giovane e brillante professionista, interpretata... Roberta Valente - Notaio in Sorrento, al via su Rai 1 la fiction con Maria Vera RattiMaria Vera Ratti debutta su Rai 1 con una nuova fiction intitolata Roberta Valente - Notaio in Sorrento.