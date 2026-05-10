Roberta Valente – Notaio in Sorrento | le anticipazioni trama e cast della quinta puntata

Nella quinta puntata della serie, il personaggio principale, interpretato da un'attrice nota, lavora come notaio in una località costiera. La puntata si concentra su alcuni sviluppi legali e personali che coinvolgono i protagonisti, con scene che si svolgono tra ufficio e ambientazioni estive. La trama include confronti e decisioni che influenzano le dinamiche tra i personaggi principali. Il cast vede la partecipazione di attori già noti nella serie.

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Questa sera, domenica 10 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. L’ottavo e ultimo episodio porterà in primo piano una vicenda dal forte peso emotivo. Al centro della storia ci sarà il limoneto curato da Vito, un luogo a cui il personaggio è profondamente legato anche per il ricordo dell’amico scomparso. Quel terreno rischia però di essergli sottratto, perché i legittimi proprietari vogliono trasformarlo in un parcheggio privato.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roberta Valente - Notaio in Sorrento, intervista esclusiva a Erasmo Genzini Notizie correlate Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, domenica 12 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in... Roberta Valente – Notaio in Sorrento: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntataQuesta sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in... Argomenti più discussi: Roberta Valente fa la notaia tra le Miss: la quarta puntata della serie; Roberta Valente - Notaio in Sorrento - S1E6 - Terapia d'urto; Roberta Valente - Notaio in Sorrento: il percorso dissestato della serie, verso un epilogo che ribalterà tutto; Roberta Valente - Notaia in Sorrento, finale tra le polemiche: come finisce e cosa sappiamo sulla seconda stagione.