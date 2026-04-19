Roberta Valente – Notaio in Sorrento | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

Nella seconda puntata della serie, viene approfondito il personaggio di Roberta Valente, notaio a Sorrento. La trama si concentra su alcuni eventi che coinvolgono il suo ruolo professionale e le dinamiche con altri personaggi della storia. Il cast include attori principali e secondari che interpretano i vari ruoli, contribuendo a sviluppare l’intreccio narrativo. La puntata si compone di scene che evidenziano aspetti legati alla professione notarile e alle relazioni tra i protagonisti.

Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Roberta Valente – Notaio in Sorrento, serie tv in quattro serate diretta da Vincenzo Pirozzi con Maria Vera Ratti, Alessio Lapice, Flavia Gatti, Erasmo Genzini e con la partecipazione di Sebastiano Somma. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Nel primo episodio, il bar dove Leda lavora sta per essere venduto, a sua insaputa; i proprietari, una coppia affiatata, si sono rivolti alla notaia Roberta per liquidare ogni bene e partire per la Provenza, decisi a realizzare un sogno che coltivano da anni. Per Leda, che ha appena acceso un mutuo per comprare la sua prima casa, è un colpo durissimo: perdere il lavoro significa veder crollare ogni certezza.🔗 Leggi su Tpi.it

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