Rivoluzione via Monte Grappa c’è anche la ciclabile

Lavori di riqualificazione stanno interessando via Monte Grappa, una strada che negli ultimi anni ha visto interventi per migliorare la viabilità e la sicurezza. La modifica prevede l'inserimento di una pista ciclabile lungo tutta la tratta, oltre a interventi sulla carreggiata e sui marciapiedi. La riqualificazione riguarda anche la sistemazione di alcuni punti critici e l'aggiunta di nuovi elementi per favorire la mobilità sostenibile. I lavori sono in corso e si concluderanno nei prossimi mesi.

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La riqualificazione complessiva di via Monte Grappa, "oggi caratterizzato da una sezione stradale sovradimensionata", con la restituzione di spazio pubblico, la riduzione delle superfici impermeabili, l’incremento del verde e l’introduzione di sistemi di drenaggio sostenibile, in grado di trattenere e gestire l’acqua piovana direttamente sul posto, alleggerendo il carico sulla rete fognaria. Il progetto, in fase preliminare, è stato presentato a un bando promosso da Città Metropolitana, finalizzato a sostenere interventi di adattamento climatico e rigenerazione urbana. "La proposta ha l’obiettivo di intervenire in modo strutturale, migliorando la gestione delle acque meteoriche e riducendo la pericolosità idraulica attraverso soluzioni innovative e sostenibili".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rivoluzione via Monte Grappa, c’è anche la ciclabile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lavori in via Monte Grappa. Ciclabile e marciapiedePartiti i lavori su via Monte Grappa: pista ciclabile (lato scuola) e marciapiede (lato Vittoria Colonna). Fano: via Monte Grappa diventa rete ciclabile sicuraI cantieri sono stati ufficialmente avviati in via Monte Grappa a Fano, segnando l’inizio di un intervento strutturale che trasformerà la viabilità...