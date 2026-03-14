Lavori in via Monte Grappa Ciclabile e marciapiede

Sono iniziati i lavori in via Monte Grappa, dove si stanno realizzando una pista ciclabile sul lato scuola e un marciapiede sul lato Vittoria Colonna. Le operazioni coinvolgono l’installazione delle nuove infrastrutture lungo la strada, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza per pedoni e ciclisti. I lavori sono in corso e si protrarranno nelle prossime settimane.

Partiti i lavori su via Monte Grappa: pista ciclabile (lato scuola) e marciapiede (lato Vittoria Colonna). Realizzato in collaborazione con Aset, l’intervento si svilupperà in due fasi. Attualmente il cantiere interessa il lato sud della via dove sarà creato un marciapiede pedonale adiacente al muretto di cinta del Vittoria Colonna e i parcheggi in linea. Successivamente il cantiere si sposterà sul lato nord, accanto alla scuola Corridoni, dove sarà realizzata una pista ciclabile protetta a doppio senso, dotata di cordolo insormontabile in calcestruzzo, in continuità con il tratto proveniente da via Francesco Palazzi, dove la riqualificazione è quasi conclusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavori in via Monte Grappa. Ciclabile e marciapiede Articoli correlati Monte Grappa: 196 progetti validati per lo sviluppoIl Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera Monte Grappa ha ufficialmente validato l’aggiornamento del Piano d’Azione, portando a 196 il... Si perde nel sentiero sul monte Grappa: salvato dai soccorritoriDoveva essere una giornata di festa con gli amici, ma l'epilogo non è stato dei migliori. Altri aggiornamenti su Monte Grappa Temi più discussi: Lavori in via Monte Grappa. Ciclabile e marciapiede; Sirolo passa al led: nuova illuminazione in via Tasso e via Monte Grappa; Modifiche temporanee alla viabilità in via Torino; Sesto San Giovanni, intervento sulla rete fognaria: strada chiusa e bus deviati. Lavori in via Montegrappa, sosta vietata dal 2 marzoPORTO SAN GIORGIO - Tratti di sosta vietata con rimozione forzata verranno istituiti dalle ore 7 di lunedì 2 marzo ... cronachefermane.it Sindaco e assessore Curzi presentano i lavori in via Palazzi, prossima ciclabile in via MontegrappaFANO L’hanno dipinta di blu ma non è un parcheggio, quindi non è previsto alcun ticket. È una pista ciclabile che grazie ... msn.com Screening gratuiti e consulenze nutrizionali: il truck della prevenzione arriva in piazza Monte Grappa a Varese. - facebook.com facebook