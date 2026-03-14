A Fano, via Monte Grappa è ora interessata da lavori di riqualificazione che prevedono la creazione di una rete ciclabile sicura. I cantieri sono stati aperti di recente, dando il via a un intervento che cambierà l'aspetto della strada e la mobilità locale. L’operazione coinvolge l’installazione di nuove infrastrutture dedicate alle biciclette e la modifica della viabilità esistente.

I cantieri sono stati ufficialmente avviati in via Monte Grappa a Fano, segnando l’inizio di un intervento strutturale che trasformerà la viabilità urbana. La realizzazione prevede due fasi distinte: il lato sud vedrà nascer un nuovo marciapiede lungo il muretto del Vittoria Colonna, mentre il lato nord ospiterà una pista ciclabile protetta vicino alla scuola Corridoni. Questa opera, portata avanti dalla collaborazione con Aset Spa, mira a colmare le lacune della rete ciclabile esistente e a garantire maggiore sicurezza per pedoni e studenti. L’obiettivo non è creare tratti isolati, ma tessere una rete continua che colleghi diverse arterie cittadine come via Bixio, via Kennedy e via Francesco Palazzi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fano: via Monte Grappa diventa rete ciclabile sicura

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