L’allenatore ha espresso forte delusione e rabbia dopo le recenti sconfitte, annunciando che si ripartirà da zero. La squadra si trova ora in Serie C, una categoria che rappresenta un passo indietro di quattordici anni rispetto alla promozione in Serie B ottenuta in occasione di una partita contro il Latina. La situazione dell’area tecnica appare incerta, con il futuro ancora da definire.

L’amara realtà si chiama Serie C. Per Spezia e gli spezzini un salto all’indietro di 14 anni dal quel match col Latina che sancì il ritorno in B. Dopo il triste verdetto della retrocessione, a metterci la faccia è il presidente dello Spezia Calcio Charlie Stillitano che si è assunto tutte le responsabilità di un tonfo così pesante, non senza però indicare già la strada per il futuro che dovrà partire da un profondo rinnovamento. "Non riesco neanche a spiegare quanto io sia deluso ed arrabbiato – dice il presidente aquilotto – È evidente che abbiamo sbagliato tantissimo e io in primis, considerato il mio ruolo, ma non Tom Roberts che ritengo non abbia alcuna colpa".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivoluzione Stillitano: "Deluso e arrabbiato. Ripartiamo da zero". Area tecnica in bilico

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