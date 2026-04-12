Rieti travolge Pesaro | rivoluzione tecnica e trionfo da 112-90

Nella partita giocata al PalaSojourner di Pesaro, la squadra ospite, Rieti, ha vinto contro la capolista Vuelle Pesaro con il punteggio di 112-90. La squadra di casa ha subito un’improvvisa svolta nel corso dell'incontro, che ha portato a una netta vittoria per gli ospiti. La gara ha visto una rivoluzione tecnica che ha influenzato significativamente l’andamento del match.

Il PalaSojourner di Pesaro ha assistito a una rivoluzione sportiva improvvisa quando la Sebastiani Rieti ha travolto la capolista Vuelle Pesaro con un netto 112-90. La sfida, che vedeva in campo due formazioni in cerca di conferme e riscatto, è stata decisa da un cambio di rotta tecnico che ha trasformato l’inerzia della partita, portando i reatini a una vittoria schiacciante dopo anni di attesa per simili emozioni agonistiche. La metamorfosi tecnica e il nuovo volto del PalaSojourner. Il cambiamento radicale nelle prestazioni della Sebastiani è figlio di una scelta coraggiosa sulla panchina. L’ingresso di Crosariol, che ha iniziato a guidare il gruppo insieme al supporto di Ruggieri ed Esposito, ha iniettato una vitalità che era totalmente assente nelle precedenti apparizioni della squadra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rieti travolge Pesaro: rivoluzione tecnica e trionfo da 112-90 Trionfo Robur! Domenica... bestiale. Da 2-0 a 2-2 ma al 90’ rigore e festaSIENA 3 FOLIGNO 2 SIENA (4-3-2-1): Michielan; Tosini, Somma, Conti, Zanoni (12’ st Cavallari); Barbera (25’ st Mastalli), Rossi (23’ st Vlahovic),... Rieti: URP chiuso giovedì 2 aprile, pausa tecnica per migliorare i serviziIl pomeriggio di giovedì 2 aprile 2026 vedrà l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Rieti temporaneamente inaccessibile ai cittadini.