? Domande chiave Come ha fatto una dodicenne a sfidare la società della Germania 1962?. Chi sono i veterani che hanno trasformato la guerra in speranza?. Quale organizzazione ha ricevuto il premio per la protezione degli oceani?. Perché il cinema del festival punta sempre più sull'impegno sociale?.? In Breve David ed Eric Cummings premiati per la regia di Legionario.. Welf Reinhart vince con A fading man tramite giuria studentesca.. Nelson Foix riceve il premio sceneggiatura per l'opera Zion.. Stephen Frears omaggiato con premio alla carriera durante la cerimonia.. La regista Christina Tournatzès ha vinto il premio per la miglior regia al Riviera International Film Festival 2026 con la pellicola Karla, incentrata sul coraggio di una dodicenne nella Monaco di Baviera del 1962.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riviera Film Festival: Christina Tournatzès vince con Karla

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