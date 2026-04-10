Cinema al Riviera International Film Festival Modine Soldini Veronesi

Al Riviera International Film Festival sono presenti attori e registi noti, tra cui l’attore hollywoodiano Matthew Modine e il regista italiano Soldini. Durante l’evento, vengono presentati film e progetti di varia provenienza, attirando pubblico e addetti ai lavori. L’occasione vede anche la partecipazione di personalità legate al mondo del cinema, con incontri e proiezioni in programma. La manifestazione si svolge in un contesto di grande attenzione mediática.

Roma, 10 apr. (askanews) – Sono la star hollywoodiana Matthew Modine, il pluricandidato ai prossimi David di Donatello Silvio Soldini e Giovanni Veronesi, i primi protagonisti delle masterclass del Riviera International Film Festival in programma dal 5 al 10 maggio a Sestri Levante, nella Baia del silenzio. Tra gli attori più talentuosi della sua generazione, vincitore della Coppa Volpi a Venezia e diretto da alcuni dei più importanti registi del panorama internazionale come Stanley Kubrick (Full Metal Jacket), Robert Altman (Streamers, America Oggi), Oliver Stone (Ogni Maledetta Domenica) e Christopher Nolan (Il Cavaliere Oscuro il Ritorno, Oppenheimer) Matthew Modine terrà la sua masterclass “Senza copione, in tempo reale” venerdì 8 maggio alle 18:30. 🔗 Leggi su Ildenaro.it “The Reach” di Luca Caserta vincitore negli Usa al Burbank International Film Festival e al Sedona International Film FestivalIl film del pluripremiato regista veronese tratto da Stephen King con la canzone di Bruce Springsteen insignito del Best Foreign Short Film e del... Elena Sofia Ricci e Paola Cortellesi, look da red carpet a confronto al Bari International Film e Tv Festival 2026È entrato nel vivo il Bif&st – Bari International Film Festival 2026: tra i principali eventi cinematografici italiani, una volta all’anno questo... Argomenti più discussi: Le scuole primarie di Sestri Levante all’incontro sulla Storia del Cinema; Sestri: la storia del cinema spiegata agli alunni della primaria. Cinema, al Riviera International Film Festival Modine, Soldini, VeronesiRoma, 10 apr. (askanews) – Sono la star hollywoodiana Matthew Modine, il pluricandidato ai prossimi David di Donatello Silvio Soldini e Giovanni Veronesi, i primi protagonisti delle masterclass del Ri ... askanews.it Riviera International Film Festival: le date e la masterclass della decima edizionePer il Riviera International Film Festival di Sestri Levante si preannuncia un'edizione memorabile, con le masterclass annunciate di Matthew Modine, Silvio Soldini e Giovanni Veronesi. Annunciate le d ... comingsoon.it Prima proiezione con tutto il cast in sala di "Lo chiamava Rock&roll", il film del regista anconetano Saverio Smeriglio, al cinema Goldoni giovedì 9 aprile alle 20. La pellicola, girata tra Ancona e Cupra Marittima di cui si riconoscono paesaggi e luoghi più signifi - facebook.com facebook