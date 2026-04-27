Ungheria il 5 maggio Peter Magyar in Italia al Riviera Film Festival

Il 5 maggio, un regista ungherese sarà in Italia per partecipare al Riviera International Film Festival. Durante l’evento, sarà proiettato anche il documentario intitolato ‘Spring Wind – The Awakening’. La presenza del regista fa parte del programma del festival, che si svolgerà in una località della riviera italiana. L’appuntamento prevede momenti dedicati alla proiezione di diversi film e documentari e incontri con gli autori.

Roma, 27 apr. (askanews) – “Il 5 maggio mi recherò in Italia per partecipare al Riviera International Film Festival, dove, tra gli altri film, sarà proiettato il documentario ‘Spring Wind – The Awakening'”. Lo ha annunciato sui suoi profili social Peter Magyar, premier designato dell’Ungheria. “‘Spring Wind – The Awakening’ è diventato il documentario ungherese più visto di tutti i tempi nelle sale cinematografiche”, ha ricordato Magyar, “è stato inoltre visto da 3,3 milioni di persone online in soli due giorni ed è in cima alle classifiche di ascolto di HBO da due settimane. Ringrazio i registi per aver contribuito a far arrivare il film agli ungheresi ovunque, e gli organizzatori del festival per l’invito”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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