Ritardo per la stazione metro Tribunale | intoppo in fase di collaudo
La stazione Tribunale della metropolitana di Napoli, prevista per l’apertura agli inizi di aprile, non è ancora operativa a causa di un intoppo durante la fase di collaudo. Non sono state comunicate date precise per l’apertura, e i lavori sono ancora in corso. La stazione fa parte della Linea 1 della metropolitana cittadina. La situazione ha causato un ritardo rispetto ai tempi iniziali programmati.
Doveva aprire agli inizi di aprile e, invece, la stazione Tribunale della Linea 1 della metropolitana di Napoli non è ancora entrata in funzione. Il ritardo è stato causato dalle richieste di Ansfisa, l'agenzia ministeriale che valuta l'idoneità di treni e stazioni prima che entrino in servizio.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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