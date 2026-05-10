Ritardo per la stazione metro Tribunale | intoppo in fase di collaudo

La stazione Tribunale della metropolitana di Napoli, prevista per l’apertura agli inizi di aprile, non è ancora operativa a causa di un intoppo durante la fase di collaudo. Non sono state comunicate date precise per l’apertura, e i lavori sono ancora in corso. La stazione fa parte della Linea 1 della metropolitana cittadina. La situazione ha causato un ritardo rispetto ai tempi iniziali programmati.

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