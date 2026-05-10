Nella giornata di oggi si sono giocati diversi incontri di Serie A, con il Como che ha conquistato una vittoria in trasferta contro il Verona. In campo anche Cremonese e Pisa, che hanno disputato le rispettive partite. La Juventus sta seguendo da vicino gli sviluppi del campionato, con aggiornamenti sui risultati delle proprie partite e sulle altre sfide in programma. I risultati sono in tempo reale e disponibili sul sito ufficiale del campionato.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Como vince a Verona, in campo Cremonese e Pisa

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