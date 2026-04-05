Nella giornata di oggi si sono disputate diverse partite di Serie A, con il Bologna che ha battuto la Cremonese 2-1. In campo anche Pisa e Torino, mentre sono in corso aggiornamenti sui risultati di altri incontri. La redazione di JuventusNews24 fornisce notizie in tempo reale sui risultati e sul cammino della Juventus nel campionato 202526.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Bologna supera 2-1 la Cremonese. In campo Pisa e Torino

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