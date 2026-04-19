Nella giornata di oggi si sono disputate diverse partite di Serie A con alcuni risultati rilevanti. La Cremonese e il Torino hanno concluso senza reti, mentre il Milan ha ottenuto una vittoria in trasferta contro il Verona. Il Pisa si trova in vantaggio sul Genoa, e sono stati aggiornati anche i risultati delle partite della Juventus, con particolare attenzione al percorso della squadra nel campionato.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: reti bianche fra Cremonese e Torino. il Milan vince a Verona. Il Pisa in vantaggio sul Genoa

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