Ieri sera, su un treno in corsa lungo la linea tra Edolo e Brescia, si è verificata una rissa tra otto giovani di età compresa tra 17 e 20 anni. L’alterco, iniziato nei vagoni, è sfociato in una colluttazione che ha causato disagi ai passeggeri e ritardi di circa due ore. Durante l’incidente, tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale, mentre otto ragazzi sono stati denunciati dalle forze dell’ordine.

Rissa tra i vagoni di un treno in corsa. È accaduto ieri sera a bordo di un convoglio della linea Edolo-Brescia in provincia di Brescia dove otto ragazzi tra i 17 e i 20 anni hanno scatenato un furiosa lite degenerata in una colluttazione. Otto i denunciati. Secondo le ricostruzioni dei militari della stazione di Iseo e dell’Aliquota Radiomobile di Chiari, si trattava di due gruppi di ragazzi che avevano trascorso la giornata sul lago d’Iseo senza conoscersi in precedenza. Già alla stazione di Iseo la situazione era tesa: i ragazzi avevano intavolato una discussione – per futili motivi – che si è esasperata sempre di più fino a quando, all’interno di un vagone durante la marcia del treno, non è scoppiata la rissa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rissa su un treno in corsa: disagi ai passeggeri e ritardi di circa due ore. Tre feriti e otto denunciati

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