Una donna è deceduta dopo essere stata investita da un treno sulla linea tra Pescara e Ancona, tra le stazioni di Loreto e Varano. La circolazione ferroviaria è stata sospesa a partire dalle 11, causando ritardi e disagi sui treni in transito. Dopo circa due ore, il traffico è tornato regolare. La linea rimane sotto controllo delle autorità competenti per le indagini.

Una donna è morta dopo essere stata investita sulla linea Pescara - Ancona: circolazione sospesa tra Loreto e Varano dalle ore 11.30 per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. La tragedia si è verificata vcino alla stazione ferroviaria di Camerano Aspio. La donna, italiana, aveva 48 anni ed era residente nella zona. E' stata travolta da un convoglio di Alta Velocità in transito a circa 600 metri dalla stazione, in direzione Ancona. Non si conoscono ancora i dettagli. Aggiornamento - ore 13:40 La circolazione è tornata regolare. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Donna morta travolta da un treno sui binari tra Loreto e Varano. Disagi e ritardi, circolazione ?tornata regolare dopo due ore

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