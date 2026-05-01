rissa a porta genova tre feriti e denunciati

Nella notte a Porta Genova, si è verificata una rissa che ha coinvolto più persone e ha portato a tre feriti. Durante l’episodio, alcuni coinvolti hanno utilizzato coltelli e cocci di bottiglia. Dopo l’accaduto, i feriti si sono allontanati in direzioni diverse e sono stati soccorsi. Gli uomini delle forze dell’ordine sono intervenuti, denunciando alcuni partecipanti e avviando le indagini per chiarire quanto accaduto.

Il violento corpo a corpo nella notte, anche con l’uso di coltelli e cocci di bottiglia. I feriti che si allontanano in diverse direzioni e che vengono poi soccorsi e indagati in concorso. E l’inchiesta della polizia per ricostruire l’accaduto e capire se siano coinvolte anche altre persone. Sono i primi fotogrammi della rissa andata in scena ieri notte nel piazzale della stazione di Porta Genova, a due passi dalla Darsena. Stando a quanto emerso, due gruppi di persone si sono fronteggiati in strada, utilizzando anche oggetti contundenti: pare che qualcuno abbia parlato di una lama, ma gli agenti delle Volanti non l’hanno trovata durante il primo intervento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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RISSA TRA GIOVANISSIME DAVANTI A UNA SCUOLA: IL VIDEO SHOCK | 24/01/2026

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