Rissa su un treno Edolo-Brescia | 8 denunciati e 3 feriti linea bloccata

A seguito di una discussione iniziata alla stazione di Iseo, otto persone sono state denunciate e tre ferite sono state soccorse dopo una rissa avvenuta su un treno che collega Edolo a Brescia. La linea ferroviaria è stata temporaneamente bloccata a causa dell’incidente. Le autorità stanno indagando sui fatti e sui soggetti coinvolti nello scontro tra i giovani a bordo del convoglio.

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