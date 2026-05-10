Rissa su un treno Edolo-Brescia | 8 denunciati e 3 feriti linea bloccata
A seguito di una discussione iniziata alla stazione di Iseo, otto persone sono state denunciate e tre ferite sono state soccorse dopo una rissa avvenuta su un treno che collega Edolo a Brescia. La linea ferroviaria è stata temporaneamente bloccata a causa dell’incidente. Le autorità stanno indagando sui fatti e sui soggetti coinvolti nello scontro tra i giovani a bordo del convoglio.
? Punti chiave Come è degenerata la discussione iniziata alla stazione di Iseo?. Chi sono i ragazzi coinvolti nello scontro sul treno?. Perché il treno è stato fermato alla stazione di Borgonato-Adro?. Quali sono state le conseguenze per i passeggeri rimasti bloccati?.? In Breve Otto giovani tra cui sei bergamaschi e due stranieri denunciati dalle autorità.. Tre feriti con lesioni lievi assistiti dal 118 e dalla Croce Rossa.. Blocco del servizio ferroviario e ritardo di due ore per i passeggeri.. Tensione iniziata alla stazione di Iseo tra ragazzi di età 17-20 anni.. Otto giovani denunciati e tre persone ferite dopo una violenta colluttazione avvenuta ieri sera a bordo di un treno della linea Edolo-Brescia, che ha causato il blocco del servizio ferroviario per circa due ore.🔗 Leggi su Ameve.eu
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