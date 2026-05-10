Napoli violenta rissa a Porta Capuana | un ferito grave fermato l’aggressore

A Napoli, in zona Porta Capuana, si è verificata una rissa tra extracomunitari che ha portato a un ferito grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Pellegrini. Le forze dell’ordine hanno fermato uno degli aggressori, mentre le cause dello scontro sono ancora da chiarire. La vicenda ha attirato l’attenzione del quartiere, che si è subito mobilitato.

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