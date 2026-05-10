Napoli violenta rissa a Porta Capuana | un ferito grave fermato l’aggressore
A Napoli, in zona Porta Capuana, si è verificata una rissa tra extracomunitari che ha portato a un ferito grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Pellegrini. Le forze dell’ordine hanno fermato uno degli aggressori, mentre le cause dello scontro sono ancora da chiarire. La vicenda ha attirato l’attenzione del quartiere, che si è subito mobilitato.
Violenta rissa tra extracomunitari a Porta Capuana, un ferito grave. L’uomo è stato soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale Pellegrini. Sul posto sono intervenute volanti della Questura di Napoli. Da quanto si apprende, dopo il ferimento il presunto aggressore si è inizialmente barricato in un bar. Quindi gli agenti sono riusciti a bloccarlo e portarlo via. Intorno al luogo della rissa si è radunata una folla. Secondo testimoni, connazionali del ferito avrebbero minacciato il feritore. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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