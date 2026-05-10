Il Nottingham Forest ha ottenuto la salvezza in Premier League grazie alla prestazione del suo attaccante. Lorenzo Lucca, in prestito dal gennaio scorso, ha giocato complessivamente 120 minuti in campionato, senza riuscire a incidere significativamente sulla squadra. La sua presenza si è limitata a poche apparizioni durante la stagione, lasciando il ruolo di protagonista a altri giocatori. La sua esperienza a Nottingham si è conclusa con questa salvezza, ma senza grandi riscontri personali.

Lorenzo Lucca al Nottingham Forest ha collezionato 120 minuti in Premier League da gennaio a maggio. Un prestito che non ha prodotto risultati, con l’attaccante relegato a comparsa nella salvezza dei Magpies. Il club inglese ha sventato il pericolo retrocessione, ma difficilmente investirà sull’attaccante del Napoli. Lucca e il Nottingham Forest: i numeri di un’esperienza fallimentare. Quattro mesi di attesa, tre presenze e un gol solitario. Questo il bilancio di Lorenzo Lucca nella sua esperienza al Nottingham Forest. L’attaccante è entrato all’83’ della partita contro il Newcastle, quando la salvezza era già quasi certa e il pareggio 1-1 consegnava virtualmente il club di Nuno Espírito Santo alla permanenza in Premier League.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Riscatto Lucca, il Nottingham raggiunge la salvezza: cambia il destino dell’attaccante?

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