Riscatto di Lucca Napoli | il Nottingham Forest cambia idea?

Il Nottingham Forest ha deciso di non esercitare l’opzione di acquisto su Lorenzo Lucca, valutando insoddisfacente il suo contributo finora. La società inglese ha comunicato che il giocatore tornerà al Napoli, evitando di pagare i 35 milioni previsti per il riscatto. La scelta segna un cambio di atteggiamento rispetto alle intenzioni iniziali di acquisizione a titolo definitivo.

#NottinghamForest are not satisfied with Lorenzo #Lucca’s impact. Then #NFFC are not planning to trigger the option to buy (35M) and he will return to #Napoli at the end of the season. #transfers Il contesto di mercato internazionale e la gestione di giovani talenti come Lorenzo Lucca hanno riflessi concreti sul breve termine. Lorenzo Lucca è stato ceduto dal Napoli in prestito al Nottingham Forest a gennaio, e la situazione attuale potrebbe portare a un ritorno anticipato in Campania. La valutazione della stagione passa anche attraverso i numeri di questa esperienza, che finora non hanno convinto la dirigenza inglese a esercitare l'opzione di acquisto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

