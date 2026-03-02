Terra dei Fuochi discarica abusiva | 4 persone nei guai

A Frignano, i carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà quattro persone durante un servizio di controllo del territorio. L'operazione rientra in un intervento volto a contrastare i reati ambientali nella zona nota come “Terra dei Fuochi”. Durante le verifiche, sono state riscontrate irregolarità legate a una discarica abusiva.

A Frignano, i carabinieri della locale stazione, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi”, hanno deferito in stato di libertà quattro persone. Nel corso delle verifiche effettuate presso. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ischia, vasta area trasformata in una discarica abusiva: nei guai noto imprenditoreUn blitz della guardia di finanza ha portato al sequestro di una discarica abusiva sull'isola di Ischia, denunciato un noto imprenditore.

Terra dei Fuochi, doppio blitz dell'Arma. Sequestrata discarica con 6 tonnellate di rifiuti e azienda di abbigliamentoControlli serrati nella cosiddetta Terra dei Fuochi hanno portato a un doppio intervento dei Carabinieri della Compagnia di Marcianise, impegnati in...

Tutti gli aggiornamenti su Terra.

Temi più discussi: Terra dei Fuochi, doppio blitz dell'Arma. Sequestrata discarica con 6 tonnellate di rifiuti e azienda di abbigliamento; Terra dei Fuochi, blitz tra Orta e Sant'Arpino: sequestrate discarica abusiva e ditta abbigliamento; Frignano, sequestrata discarica abusiva da 20mila metri quadrati: i rifiuti tossici vicino agli orti; Terra dei fuochi, blitz dei carabinieri nel Casertano: maxi sequestro di rifiuti speciali e pericolosi.

Presidente della Commissione Ambiente, Flocco: Terra dei Fuochi, bene il protocollo tra Commissariato bonifiche e AnasLa sinergia tra Commissariato e Anas consentirà interventi più rapidi, efficaci e sicuri nelle aree della Terra dei Fuochi, migliorando la sicurezza delle ... napolivillage.com

Terra dei Fuochi, al via la rimozione dei rifiuti in 17 siti del casertano e a Ponte RiccioVadalà: Già smaltite oltre 2.200 tonnellate. Interventi per 6,4 milioni, 2,3 milioni per la maxi-discarica di Giugliano ... casertanews.it

LUCIANO DARDERI IMBATTIBILE SULLA TERRA ROSSA Dati alla mano, l'azzurro è il tennista più vincente degli ultimi due anni: nessuno infatti dall'inizio del 2024 ha vinto più titoli di lui sulla terra battuta (5) E da luglio 2025 su questa superficie vanta x.com

IL RE DELLA TERRA Luciano Darderi trionfa a Santiago e festeggia il quinto titolo in carriera nel circuito ATP! È il giocatore con più trofei all'attivo sulla terra battuta da inizio 2024. La vittoria arriva a meno di 24 ore da quella di Flavio Cobolli ad Acapulco - facebook.com facebook