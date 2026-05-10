Ripe San Ginesio è il primo borgo dell’Artiturismo in Italia

A Ripe San Ginesio si è svolto il taglio del nastro per il primo borgo italiano dedicato all’Artiturismo. L’iniziativa prevede un modello di accoglienza diffusa, sviluppato da Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo con il sostegno del Comune e promosso dalla Regione. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico e culturale del luogo attraverso pratiche di turismo sostenibile e partecipato.

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Taglio del nastro a Ripe San Ginesio, primo borgo dell’ Artiturismo in Italia. Un modello innovativo di accoglienza diffusa, nato da un’idea di Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli-Fermo con il supporto del Comune, e promosso dalla Regione. L’impresa artigiana è riconosciuta come presidio culturale oltre che produttivo, organizzando una rete di accoglienza attraverso un elenco regionale dedicato. In questo contesto, Ripe San Ginesio si distingue come esperienza pionieristica. "La nostra comunità può vantare micro-imprese d’eccellenza: hanno mani sapienti che si sono messe a lavorare nel nostro borgo, dando forza alla comunità" ha detto il sindaco Paolo Teodori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ripe San Ginesio è il primo borgo dell’Artiturismo in Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Macerata scossa dal sisma: magnitudo 3.0 tra San Ginesio e i comuniUn lieve movimento tellurico ha scosso il territorio della provincia di Macerata nel primo pomeriggio di questo sabato 18 aprile 2026. Demenza: la Pedemontana crea il primo borgo inclusivo in Italia? Cosa sapere L'Unione Pedemontana Parmense entra nella rete nazionale DementiaFriendly per l'inclusione sociale.