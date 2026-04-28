Demenza | la Pedemontana crea il primo borgo inclusivo in Italia

Un nuovo passo nell'inclusione delle persone con demenza si è concretizzato grazie all'adesione dell'Unione Pedemontana Parmense alla rete nazionale DementiaFriendly. Con questa iniziativa, si mira a creare un ambiente più accogliente e accessibile per chi vive con questa condizione, dando vita al primo borgo in Italia che si definisce inclusivo. La collaborazione si inserisce in un percorso di sensibilizzazione e di miglioramento delle condizioni sociali delle persone affette da demenza.

? Cosa sapere L'Unione Pedemontana Parmense entra nella rete nazionale DementiaFriendly per l'inclusione sociale.. Il progetto coinvolge Ausl e associazioni per abbattere barriere e stigma nei borghi.. La Pedemontana Parmense entra ufficialmente nella rete nazionale DementiaFriendly, diventando la prima Unione di Comuni in Italia a impegnarsi per costruire un territorio che sappia accogliere le persone con demenza e i loro familiari, eliminando pregiudizi e barriere sociali. L’adesione alla rete promossa dalla Federazione Alzheimer Italia rappresenta il coronamento di un impegno costante portato avanti da Pedemontana Sociale, l’azienda del welfare dell’Unione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Demenza: la Pedemontana crea il primo borgo inclusivo in Italia Notizie correlate Terni, la segnalazione: “Fascia pedemontana di Borgo Rivo senza luce. Disagi notevoli per i residenti”“Durante gli ultimi mesi in tutta la zona nord della città, zona pedemontana quartiere di Borgo Rivo - con particolari disagi nell’abitato di strada... Pedemontana trasformata in un grande campo da bocce (e intanto si disputa il primo torneo)“Bocciamo insieme Pedemontana e trasformiamo quelle aree attraversate dalle ruspe per realizzare il cantiere in un grande campo da bocce”.