Macerata scossa dal sisma | magnitudo 3.0 tra San Ginesio e i comuni

Nel primo pomeriggio di oggi, la provincia di Macerata è stata interessata da un terremoto di magnitudo 3.0, con epicentro tra i comuni di San Ginesio e altre località della zona. Il movimento tellurico è stato percepito da alcune persone, ma non sono stati segnalati danni o feriti. La Protezione Civile ha avviato le verifiche di routine per valutare eventuali conseguenze sul territorio.

Un lieve movimento tellurico ha scosso il territorio della provincia di Macerata nel primo pomeriggio di questo sabato 18 aprile 2026. La vibrazione, registrata alle ore 14:53, ha interessato l’area situata tra Passo San Ginesio e i centri limitrofi, con un’intensità pari a magnitudo 3.0. Nonostante la percezione della scossa da parte della popolazione locale, che si è concentrata principalmente nei comuni più vicini al punto di origine del fenomeno, non sono stati segnalati danni alle abitazioni o feriti. Il sisma è avvenuto a una profondità di circa 20 chilometri, un parametro che contribuisce a mitigare l’impatto delle onde sismiche quando raggiungono la superficie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Macerata scossa dal sisma: magnitudo 3.0 tra San Ginesio e i comuni Notizie correlate Leggi anche: Sisma nel Pisano: scossa di magnitudo 3.0 sveglia la Toscana Leggi anche: Terremoto oggi a Macerata, scossa magnitudo 3 con epicentro a Sant’Angelo in Pontano