Modesto spera di conquistare i tre punti contro la Sampdoria per uscire dalla zona retrocessione. La squadra lombarda si prepara alla sfida di sabato, forte anche del sostegno dei tifosi che affolleranno gli spalti dello Stadio Martelli. La formazione biancorossa ha lavorato intensamente in allenamento, concentrandosi su tattica e attacco. La sconfitta contro una squadra di alta classifica ha acceso la motivazione nel gruppo. La partita si annuncia decisiva per il futuro del Mantova in campionato.

Mantova, 20 febbraio 2026 - Sabato 21 febbraio alle 15 lo Stadio Martelli ospiterà un incontro di assoluta importanza per il Mantova. La squadra di mister Modesto, infatti, riceverà la visita di una Sampdoria in risalita (nell’ultimo turno ha battuto il Padova e ora è dodicesima con 29 punti ) e rilanciata dagli ultimi risultati con l’obiettivo-obbligo di conquistare la vittoria necessaria per cercare di allontanarsi dalla zona play out della classifica e aumentare, per lo meno, la distanza dalla zona retrocessione diretta. Basta errori. La parola d’ordine in casa dei virgiliani, che all’andata si sono imposti con un gol di Ruocco nel finale, in vista del match con i blucerchiati è ben precisa e prende spunto dalle richieste e dall’intensa preparazione portata avanti dal tecnico calabrese dopo la sconfitta patita a Catanzaro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mantova-Sampdoria, Modesto chiede i tre punti per lasciare la zona playout. Le ultime della vigilia

Leggi anche: Mantova, contro la Reggiana a caccia dei tre punti che valgono la zona salvezza

Leggi anche: Carrarese e mercato, il Mantova di Modesto cerca punti e rinforzi per risalire la china

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.