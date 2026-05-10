Riparte la lotta alle zanzare Evitare i ristagni d’acqua

Con l’arrivo della stagione calda, il Comune di Lugo ha avviato un nuovo piano per ridurre la presenza di zanzare sul territorio. L’obiettivo principale è eliminare i ristagni d’acqua, principali focolai di riproduzione di questi insetti. La lotta alle zanzare si concentra sulla prevenzione di malattie come Dengue, Chikungunya e West Nile, attraverso interventi mirati e controlli specifici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Con l’arrivo della stagione calda, il Comune di Lugo ha varato un piano d’attacco deciso per contrastare la proliferazione delle zanzare e prevenire la diffusione di pericolose malattie virali come Dengue, Chikungunya e West Nile. La sindaca ha infatti firmato due specifiche ordinanze che impongono regole a cittadini, imprese e agricoltori per tutto il periodo compreso tra il primo maggio e il 31 ottobre. Questi provvedimenti non sono solo suggerimenti di buon senso, ma obblighi di legge pensati per tutelare la salute pubblica di fronte a una minaccia che, negli ultimi anni, ha fatto registrare numerosi casi anche nel territorio della provincia di Ravenna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riparte la lotta alle zanzare. Evitare i ristagni d’acqua ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Lotta alle Zanzare, riparte la campagna contro la proliferazione Lotta alle zanzare, l’azione del ComuneORBETELLO Il Comune di Orbetello avvia anche quest’anno la campagna di disinfestazione antilarvale per contrastare la proliferazione delle zanzare.