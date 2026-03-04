Lotta alle zanzare l’azione del Comune

Il Comune di Orbetello ha iniziato la campagna di disinfestazione antilarvale contro le zanzare. L’intervento riguarda le aree pubbliche e si svolge periodicamente per limitare la crescita di larve nel territorio comunale. L’attività è stata avviata anche quest’anno, con l’obiettivo di ridurre la presenza di insetti e migliorare la qualità dell’ambiente.

ORBETELLO Il Comune di Orbetello avvia anche quest'anno la campagna di disinfestazione antilarvale per contrastare la proliferazione delle zanzare. A partire da questa settimana prenderanno il via i trattamenti preventivi, nell'ambito del consueto servizio stagionale di controllo e contenimento del fenomeno. L'intervento, coordinato dall'assessorato all' Ambiente guidato da Ivan Poccia (foto), prevede circa 60 operazioni con l'impiego di un antilarvale biologico. Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra marzo e settembre e interesseranno in particolare le sponde della Laguna, le caditoie stradali – sia a griglia sia a bocca di lupo – presenti sul territorio comunale, quelle situate nelle aree verdi e negli edifici scolastici di competenza comunale, oltre a fossati e altri corpi idrici superficiali.