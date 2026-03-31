Lotta alle Zanzare riparte la campagna contro la proliferazione

Con l’arrivo della primavera, è iniziata la campagna di prevenzione contro la proliferazione delle zanzare, tra cui quella comune e quella tigre. La strategia mira a ridurre la presenza degli insetti, che possono trasmettere virus come West Nile, Zika, Dengue e Chikungunya. La lotta si concentra su interventi di controllo e sensibilizzazione per limitare i rischi di trasmissione di queste malattie.

Fino al 31 ottobre gli interventi larvicidi. Fondamentale che ogni cittadino provveda alla rimozione di tutti i potenziali focolai larvali. Sempre da comunicare i trattamenti adulticidi in spazi privati L’azione principale di prevenzione consiste nella massima riduzione possibile della popolazione di zanzare, intervenendo soprattutto con l’eliminazione dei focolai larvali e con trattamenti larvicidi mirati nel periodo più favorevole allo sviluppo di questi insetti, compreso tra aprile e ottobre. Le pratiche adottate risultano efficaci sia contro la zanzara tigre sia contro la zanzara comune, la cui presenza è in aumento con l’innalzamento delle temperature medie. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Lotta alle Zanzare, riparte la campagna contro la proliferazione Articoli correlati Lotta alle zanzare, l’azione del ComuneORBETELLO Il Comune di Orbetello avvia anche quest’anno la campagna di disinfestazione antilarvale per contrastare la proliferazione delle zanzare. Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: Trocker in lotta per la vittoria, Collomb non brilla, fuori D’Antonio. Si riparte alle 18.00