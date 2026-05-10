Rio Ave-Sporting Lisbona lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria ospite senza discussioni?
Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:15 si giocherà la partita tra Rio Ave e Sporting Lisbona. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici per l’incontro. La sfida si presenta come un’ultima occasione per lo Sporting di avvicinarsi alla conquista del titolo nazionale, dopo che il sogno di vincere per il terzo anno consecutivo è ormai sfumato.
Il sogno dello Sporting Lisbona di laurearsi campione del Portogallo per 3 anni di fila è sfumato ma i brutti passi falsi dei Leoni nel finale di stagione rischiano seriamente di compromettere anche il secondo posto e quindi la disputa della prossima Champions League: al momento la squadra di Rui Borges ha 76 punti come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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