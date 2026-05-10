Rio Ave-Sporting Lisbona lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici Vittoria ospite senza discussioni?

Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:15 si gioca la partita tra Rio Ave e Sporting Lisbona. La squadra ospite cerca di confermarsi in testa alla classifica, mentre i padroni di casa vogliono conquistare punti importanti in casa. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state pubblicate, alimentando le aspettative per un match combattuto. Lo Sporting Lisbona punta a mantenere il primo posto, dopo il tentativo di vincere il campionato per il terzo anno consecutivo che si è interrotto.

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