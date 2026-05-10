Rio Ave-Sporting Lisbona lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici I Leoni devono vincere e sperare

Da infobetting.com 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:15 si giocherà la partita tra Rio Ave e Sporting Lisbona. Lo Sporting ha bisogno di vincere per mantenere vive le speranze di conquistare il titolo nazionale, che non ottiene da tre stagioni. Le formazioni sono state annunciate e le quote dei bookmaker indicano favoriti i Leoni, ma la squadra di casa punta a sorprendere. La partita si svolgerà in un momento cruciale della stagione.

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Il sogno dello Sporting Lisbona di laurearsi campione del Portogallo per 3 anni di fila è sfumato ma i brutti passi falsi dei Leoni nel finale di stagione rischiano seriamente di compromettere anche il secondo posto e quindi la disputa della prossima Champions League: al momento la squadra di Rui Borges ha 76 punti come. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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