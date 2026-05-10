RingConn Gen 3 Smart Ring Opens for Pre-Order | Bringing Vascular Insights to Effortless Everyday Wear

Una nuova smart ring, progettata per offrire approfondimenti sulla circolazione sanguigna, è disponibile in pre-ordine. Si tratta della terza generazione di un dispositivo che si indossa facilmente e che promette di integrare funzioni avanzate nell’uso quotidiano. La produzione è affidata a un’azienda riconosciuta nel settore delle tecnologie indossabili. Al momento, il prodotto può essere prenotato online, con consegne previste a breve.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE World’s Leading Provider of Cutting-Edge Smart Ring Solutions NEW YORK, May 10, 2026 PRNewswire — RingConn opened Gen 3 pre-orders on May 5th ahead of its official May 29th launch, marking the occasion with a feature on the iconic One Times Square billboard in New York City on the first day of pre-orders. The next-generation device combines holistic health tracking, subtle smart alerts, and new premium finishes, delivering an ultra-lightweight and slim design without compromising long battery life. To celebrate the launch, customers who pre-order through the official RingConn website can enjoy a limited-time 10% discount.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - RingConn Gen 3 Smart Ring Opens for Pre-Order: Bringing Vascular Insights to Effortless Everyday Wear ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate MotoGP 26: guida realistica e sconti pre-order per il 29 aprileIl simulatore motociclistico MotoGP 26 sarà lanciato il 29 aprile per PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S e le console Nintendo Switch e Switch 2, con... Leggi anche: Quarta maglia Milan 2025-2026 disponibile in pre-order: ecco tutte le info Argomenti più discussi: RingConn Gen 3: il nuovo anello smart con feedback aptico e monitoraggio vascolare; RingConn Gen 3 vs Gen 2 vs Gen 2 Air: tutto quello che cambia; RingConn Gen 3 cambia davvero gli smart ring: vibra, monitora la pressione e non chiede abbonamenti; RingConn Gen 3: ufficiale il nuovo anello smart con vibrazione.