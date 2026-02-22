Quarta maglia Milan 2025-2026 disponibile in pre-order | ecco tutte le info

Il Milan ha aperto le prenotazioni per la quarta maglia 2025-2026, causata dall’introduzione di un nuovo design per la prossima stagione. La maglia, caratterizzata da dettagli innovativi, si può acquistare subito sul sito ufficiale del club. I tifosi affollano la piattaforma per assicurarsi il pezzo esclusivo prima della vendita ufficiale. La richiesta è alta, e le scorte si stanno esaurendo rapidamente.

© Pianetamilan.it - Quarta maglia Milan 2025-2026 disponibile in pre-order: ecco tutte le info