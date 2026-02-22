Quarta maglia Milan 2025-2026 disponibile in pre-order | ecco tutte le info
Il Milan ha aperto le prenotazioni per la quarta maglia 2025-2026, causata dall’introduzione di un nuovo design per la prossima stagione. La maglia, caratterizzata da dettagli innovativi, si può acquistare subito sul sito ufficiale del club. I tifosi affollano la piattaforma per assicurarsi il pezzo esclusivo prima della vendita ufficiale. La richiesta è alta, e le scorte si stanno esaurendo rapidamente.
(fonte: acmilan.com) "AC Milan, insieme a PUMA e Slam Jam, è pronto a presentare il nuovo Fourth Kit, un progetto che unisce estetiche contemporanee e identità storica del Club, reinterpretando i suoi simboli più iconici in una nuova espressione visiva audace, attuale e profondamente connessa alle nuove generazioni. Un racconto che attraversa calcio, moda e cultura urbana, contribuendo a rafforzare il posizionamento di AC Milan come icona globale, capace di dialogare con mondi e linguaggi diversi. Al centro di questa collezione ci sono i tifosi, cuore pulsante della famiglia rossonera. Il Fourth Kit nasce per celebrarli, rafforzando il senso di appartenenza, l'orgoglio e l'identità condivisa di essere Diavoli, ovunque nel mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
