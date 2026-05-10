Rimonta last minute la Roma vince 3-2 a Parma e sogna la Champions
Nella 36esima giornata di Serie A, la squadra romana ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Parma, conclusa con il risultato di 3-2. La partita si è conclusa con un gol decisivo nel recupero, grazie alla rete di un giocatore in evidenza. La sfida si è giocata al Tardini e ha visto i giallorossi ribaltare il risultato nel finale. Questa vittoria permette alla squadra di sperare in un piazzamento qualificante per la Champions League.
I giallorossi ribaltano gli emiliani nel recupero: Malen decisivo. PARMA - La Roma vince una partita pazza al Tardini, battendo il Parma per 3-2 nella 36esima giornata della Serie A. Al gol di Malen nel primo tempo rispondono, nella ripresa, Strefezza e Keita. Nel recupero Rensch la pareggia, poi Malen sigla all'ultimo il rigore del sorpasso. Continua il sogno Champions per i giallorossi. Gasperini manda in campo dall'inizio Dybala, che con Soulé agisce alle spalle di Malen. Cuesta sceglie la coppia Strefezza-Elphege in attacco con Pellegrino in panchina. Il primo squillo è di marca giallorossa, quando al 9' Malen, lanciato da un ottimo Mancini, supera Suzuki con un tocco morbido depositando la palla in rete.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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