Bergamo, 23 marzo 2026 – L’ Atalanta vuole continuare a sognare il ritorno in Champions. La Dea, settima con 50 punti, ha un ritardo di sette punti dal Como quarto in classifica, con perfetta parità negli scontri diretti con i lariani, terminati con un identico 0-0 tra andata e ritorno. E in mezzo, da scavalcare, ci sono anche Juventus e Roma a quota 54 punti, entrambe da affrontare ad aprile, prima i bianconeri in casa nel finale settimana del 12 e poi all’Olimpico i giallorossi nel successivo fine settimana. “Abbiamo otto finali davanti e non ci dobbiamo porre limiti. Il fatto di avere scontri diretti può essere positivo, se li vinci. Sappiamo di aver fatto da novembre una scalata molto importante e ho ringraziato i ragazzi e tutti gli addetti ai lavori di Zingonia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta con i 39 punti conquistati da fine novembre sogna la rimonta Champions

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