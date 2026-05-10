Il meme elettorale del 2011 rispunta in redazione in versione 2026. Nessuno sa chi l’abbia rifatto, ma ad Arezzo c’è già chi chiede i gazebo per raccogliere le firme AREZZO — In tempi di campagna elettorale, promesse, rendering, piste ciclabili immaginarie e candidati che si scoprono improvvisamente amanti dei quartieri popolari dopo anni passati in ZTL col suv acceso, stamattina in redazione ci è arrivato lui: il ritorno del “Trombaio”. Sì, proprio lui. Il manifesto apocrifo, vernacolare, ignorante il giusto e ormai quasi patrimonio UNESCO della satira aretina: “Vuoi cavare Arezzo dalla merda? Ora puoi.” Uno slogan che nel 2011 fece ridere mezza provincia e offendere l’altra metà, ma che oggi — tra cantieri eterni, tombini ribelli e dibattiti politici più intasati d’un lavandino del Saione — torna drammaticamente attuale.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - “Riecco il Trombaio”: ad Arezzo torna il candidato che voleva “cavare la città dalla merda”. E sinceramente, un pensierino ce lo fanno in molti

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