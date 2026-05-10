Riecco il Trombaio | ad Arezzo torna il candidato che voleva cavare la città dalla merda E sinceramente un pensierino ce lo fanno in molti
Il meme elettorale del 2011 rispunta in redazione in versione 2026. Nessuno sa chi l’abbia rifatto, ma ad Arezzo c’è già chi chiede i gazebo per raccogliere le firme AREZZO — In tempi di campagna elettorale, promesse, rendering, piste ciclabili immaginarie e candidati che si scoprono improvvisamente amanti dei quartieri popolari dopo anni passati in ZTL col suv acceso, stamattina in redazione ci è arrivato lui: il ritorno del “Trombaio”. Sì, proprio lui. Il manifesto apocrifo, vernacolare, ignorante il giusto e ormai quasi patrimonio UNESCO della satira aretina: “Vuoi cavare Arezzo dalla merda? Ora puoi.” Uno slogan che nel 2011 fece ridere mezza provincia e offendere l’altra metà, ma che oggi — tra cantieri eterni, tombini ribelli e dibattiti politici più intasati d’un lavandino del Saione — torna drammaticamente attuale.🔗 Leggi su Lortica.it
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