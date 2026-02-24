Taormina bimbo di tre anni muore dopo dieci mesi di ricovero | dubbi sulle cause del decesso 15 indagati

Un bambino di tre anni, ricoverato per quasi un anno, è morto a Taormina. La causa del decesso rimane incerta, ma si ipotizza che una grave malattia cardiaca abbia contribuito alle complicanze che lo hanno colpito. La famiglia ha espresso preoccupazione per le cure ricevute, mentre gli inquirenti hanno iscritto nel registro degli indagati quindici persone. La vicenda continua a sollevare interrogativi sulla gestione del suo stato di salute.

© Ildifforme.it - Taormina, bimbo di tre anni muore dopo dieci mesi di ricovero: dubbi sulle cause del decesso, 15 indagati

Il decesso potrebbe essere riconducibile al fatto che il bambino soffrisse di una grave patologia cardiaca e quindi alle complicanze poi sorte. Oppure se ci siano stati eventuali errori o ritardi da parte dei medici A distanza di due giorni dalla drammatica morte di Domenico, il bimbo di appena due anni vittima del trapianto fallito per un cuore “bruciato“, nel mirino della giustizia finisce un altro tragico caso. A Taormina, la morte di un bambino di tre anni, dopo un lungo ricovero nel reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale della città siciliana, è al centro dell’inchiesta aperta dalla procura di Messina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it Bimbo di 3 anni morto dopo 10 mesi di ricovero a Taormina, indagati oltre 15 sanitariUn bambino di 3 anni è morto il 17 febbraio dopo un ricovero di 10 mesi nel reparto di Cardiochirurgia a Taormina. Bimbo di 3 anni morto dopo un ricovero di 10 mesi a Tormina: indagati i medici dell’ospedaleLa morte di un bambino di 3 anni, avvenuta dopo un ricovero di dieci mesi all’ospedale San Vincenzo di Taormina, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei medici che hanno curato il piccolo. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Bimbo di tre anni muore all'ospedale di Taormina: il calvario di 10 mesi, ci sono 15 indagati; Il bimbo di 3 anni morto in ospedale a Taormina: presto l’autopsia, oltre 15 gli indagati tra i sanitari; Sicilia: bimbo di tre anni muore in ospedale. Ci sono 15 indagati; Sicilia: bimbo di tre anni muore in ospedale. Ci sono 15 indagati. Bimbo di tre anni morto a Taormina dopo dieci mesi di calvario, l'ospedale: «Siamo addolorati, ma il trapianto era impossibile»Per atto dovuto, dopo la denuncia, 15 componenti del personale sanitario sono indagati. Per il piccolo, dicono dal Centro di cardiochirurgia pediatrica, non c'era niente da fare ... lasicilia.it Bimbo di 3 anni morto dopo un ricovero di 10 mesi a Tormina: indagati i medici dell’ospedaleLa morte del bimbo di tre anni ricoverato da quasi un anno all'ospedale San Vincenzo di Taormina è oggetto dell'inchiesta aperta dalla Procura di Messina. Sarebbero 16 gli indagati, a vario titolo, ... fanpage.it https://www.calabriainchieste. it/2026/02/24/taormina-morte-di-un-bimbo-di-3-anni -la-procura-apre-uninchiesta/ - facebook.com facebook Bimbo 3 anni muore dopo operazione al cuore a Taormina, aperta inchiesta. Indagati 15 sanitari che hanno operato e avuto in cura la vittima #ANSA x.com