Le emozioni della ' Partita del Dono' nel ricordo di Silver Sirotti Commozione ma anche spettacolo con la Nazionale Cantanti

Si è svolta in un clima di festa e ovazioni l'attesa sfida di calcio tra la Nazionale Cantanti e il Team Silver 1974; lo stadio "Morgagni" è stato teatro infatti della "Partita del Dono" organizzata dal Comune di Forlì, la famiglia Sirotti e il Club Forza Forlì con due importanti obiettivi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Forlì si accende per Silver Sirotti: Sal Da Vinci e la Nazionale Cantanti in campo nel nome del donoIl vincitore di Sanremo 2026 guida la squadra degli artisti allo stadio Morgagni.

Un evento speciale in ricordo di Silver Sirotti: la Nazionale Italiana Cantanti scende in campo al Morgagni per una partita beneficaLa biglietteria online sarà attiva a partire dalla prossima settimana, con tutte le informazioni che saranno comunicate attraverso i canali ufficiali...

Temi più discussi: Partita del Dono, la sfida tra Nazionale cantanti e Amici di Silver: tra le forze fresche Luk3, Briga, Cioffi e Pretelli; Partita del Dono, 1.200 biglietti. Nazionale Cantanti e Team Silver: a vincere è il cuore di Forlì; Bosnia Erzegovina-Italia, calcio e solidarietà; Ancora fuori dalle emozioni di un Mondiale di calcio: L’importanza del numero 10.

Forlì, la partita del dono: stasera scendono in campo il team Sirotti e la Nazionale cantantiAlle 20 di questa sera si accendono le luci dello stadio Morgagni per la Partita del dono. L’attesissima sfida tra la Nazionale Italiana Cantanti e ... corriereromagna.it

Forlì, in 1.500 per la Partita del dono tra Nazionale cantanti e Team Sirotti FOTOGALLERYOltre 1.500 spettatori per un incasso di 12mila. Sono i numeri della Partita del dono alla stadio Morgagni, che ha visto di fronte la Nazionale ... corriereromagna.it

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#prelemi Pier alla partita della nazionale cantanti che giocherà domani a Forlì #pierpaolopretelli @pierpaolopretel x.com