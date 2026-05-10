IL CONCORSO. Al Cte di Longuelo la premiazione dei migliori racconti e liriche: «La parola unisce e crea relazioni». La parola che diventa racconto e poesia. Il racconto e la poesia che diventano condivisione di emozioni, e di vita, con la comunità di cui siamo parte. Cerimonia di premiazione ieri pomeriggio al Centro di tutte le età di Longuelo del concorso di scrittura «Tra le righe». Obiettivo del concorso, promosso e organizzato dal Gruppo Cultura dei Cte di Bergamo, quello di dare voce, grazie alla parola scritta, a storie, ricordi, sentimenti e vissuti che altrimenti resterebbero nel chiuso del proprio animo. «Protagonista è la parola che unisce e crea relazioni – ha esordito la responsabile Cultura dei Cte, Chicca Porfido -.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Ricordi ed emozioni «Tra le righe» diventano poesia

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